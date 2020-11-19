"شعبة المقاهي" عن مواعيد الإغلاق الجديدة: أحسن ما نقفل خالص

رحبت شعبة المقاهي بغرفة الإسكندرية باتجاه مجلس الوزراء لتحديد مواعيد ثابتة لفتح وإغلاق المقاهي والمحال العامة، بحيث تكون الساعة 12 مساءً شتاءً، والساعة الواحدة صباحًا صيفًا، واعتبروا هذا الاتجاه أفضل من الإغلاق التام.

وقال عفت صلاح، نائب رئيس شعبة المقاهي بالغرفة التجارية، لـ"الوطن"، إن قرار تحديد مواعيد الفتح والإغلاق حتى لو طُبقت بعدم زيادة نسبة الـ25% أفضل من الإغلاق.

وأكد "صلاح"، أن أصحاب المقاهي والعاملين عانوا من الظروف الاقتصادية الصعبة خلال الأشهر الماضية، لكونها مصدر الرزق الوحيد لهم ولأسرهم، وبالتالي لا يوجد اختيار آخر سوى الالتزام بهذه الإجراءات.

وطالب بمراعاة ظروف المدن الساحلية عند تطبيق القرار ، موضحًا أن المواطنين يبدأون فى التوجه للمقاهى من الساعه العاشرة إلى منتصف الليل تقريبًا، وتعتبر تلك ساعة الذروة بالنسبة لهذه الأماكن الترفيهية، خاصة أن الزبائن قليلة بالمقارنة بالكثافة ما قبل الإغلاق؛ لأن الكثير من المواطنين الذين ينتمون إلى طبقة رواد المقاهى تأثروا اقتصاديًا بسبب توقف الحياة فى الشهور الماضية.

ودعى "صلاح" الحكومة إلى ضرورة توفيق أوضاع المقاهي التي تعمل بدون ترخيص، وحصرها لحسابها ومراقبتها ولتحقيق العدالة في تنفيذ القرار.

وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار نادر سعد، أمس، عن المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، والتي ستعلن عنها الحكومة رسميًا خلال ساعات.

وقال سعد، في تصريحات تليفزيونية إن المواعيد الجديدة سيبدأ العمل بها اعتبارًا من 1 ديسمبر من الساعة العاشرة مساءً في الشتاء والساعة الحادية عشرة مساءً في الصيف، مع مد موعد الإغلاق ساعة يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية.

ومن المتوقع أن تتضمن القرارات غلق المطاعم والمقاهي الساعة الثانية عشرة مساء في فصل الشتاء وتمتد إلى الساعة الواحدة صباحًا في فصل الصيف، على أن يمتد موعد الغلق إلى الساعة الواحدة صباحًا يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية، وغلق الورش الحرفية الساعة السابعة مساءً خلال فصل الصيف، على أن تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والصيدليات من مواعيد الغلق لارتباطها الدائم باحتياجات المواطنين.