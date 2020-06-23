شعبة المقاهى تناقش ضوابط إعادة الفتح في اجتماع عاجل

دعت شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، برئاسة البوري متولي، إلى اجتماع عاجل لأصحاب المقاهي بمحافظة الإسكندرية، وذلك فور إعلان رئيس مجلس الوزراء عن استئناف عمل المقاهي والكافيهات بعد توقف دام 4 أشهر.

ويصل عدد المقاهي بالإسكندرية إلى نحو 10 آلاف مقهى، تعرضت لخسائر كبيرة بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الغرفة، إن الهدف من الاجتماع هو توجيه الشكر لرئيس الوزراء لاستئناف عمل المقاهي، والتنبية على أصحابها بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال التباعد المكاني، والتقيد بنسبة 25%، وتقديم المشروبات فى اكواب كرتونية داخل المقهى وخارجها، والاحتفاظ بالاكواب الزجاجية بناء على رغبة العميل، حفاظًا على المواطنين وصحتهم من انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه، قال عفت صلاح شعبة المقاهى بغرفة الإسكندرية، إن هناك فرحة عارفة لدى أصحاب المقاهي، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم تعرضوا لخسائر جسيمة جراء جائحة كورونا، لاسيما أنهم لايمتهنون عملًا آخر، مشيرًا إلى أن قرار رئيس الوزراء أعاد الحياة لهذا القطاع.

وأكد "صلاح" أنهم التزاموا بدفع أجور العمالة رغم توقف النشاط، موضحًا أن أصحاب 10 آلاف مقهى رسمي بالمحافظة الإسكندرية أصبحوا يعانون البطالة، وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم المعشية تجاه أسرهم، ما أدى بعدد كبير من المقاهي لإنهاء تعاقداتها مع المالك وبيع المعدات، لعدم القدرة على دفع القيمة الإيجارية فى تلك الظروف الصعبة.

واضاف أن عددًا كبيرًا من المقاهي ليس لديها المساحة الكافية لتحقيق التباعد المكاني، نظرًا لصغر المساحة، إلا أن أغلبها لديها رخصة "الفرش" أمام المقهى.

وأوضح أن أصحاب المقاهي سيلتزمون التزامًا تامًا بإجراءات التطهير والتعقيم، وتوافر المعقمات وارتداء العاملين الكمامة والقفازات.

يشار إلى أن إغلاق المقاهى جاء منذ 17مارس 2020.