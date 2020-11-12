عاجل.. مجلس الوزراء يعد المواطنين بـ"نقلة نوعية" في الخدمات قريبا

تعهد مجلس الوزراء، للمواطنين، بوجود نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة لهم في الفترة المقبلة، خاصة لدى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن نقل الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء تماما".

وشدد مجلس الوزراء على أنّ خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها، وستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

وتابع: "يمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة".

وواصل: "نهيب بجميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين".