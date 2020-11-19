"الصحة" تحذر من التجمعات العائلية: أكثر من 7 أفراد خطر

حذرت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس من التجمعات العائلية، في ظل تصاعد إصابات فيروس كورونا بتسجيل إصابة 329 إصابة مساء الأربعاء و14 حالة وفاة.

وكشفت الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لفيروس كورونا لـ"الوطن"، أن التجمعات التي تتكون من 7-10 أفراد هي الأخطر لأن التجمعات العائلية الأفراد لا يخافون من بعضهم البعض لذلك لا يرتدون الكمامات، على عكس التجمعات الكبيرة المعظم يخاف ويرتدي الكمامة.

وتابعت: "الفيروس لم يضعف حتى الآن ولا يوجد دليل علمي يثبت تحوره، الفيروس أصبح يصيب الجهاز الهضمي والعصبي وقد يصيب الجسم كاملا"، مشيرة إلى المنحنى الوبائي بدأ في الزيادة وكلما اتبعنا الإجراءات الاحترازية كلما قلت احتمالية الإصابة بالفيروس.

الحكومة: توجيهات عاجلة بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية

ووجهت الحكومة توجيهًا عاجلا بمنع دخول المواطنين إلى المصالح الحكومية دون كمامة، والتنفيذ بشكل فوري، لمنع أي فرص لتواجد شخص مصاب داخل المؤسسة الحكومية.

يأتي ذلك، في ظل تأكيد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص غير المُلتزمين، حيث أعلنت الحكومة تحرير 5 آلاف محضر ضد الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامات في المواصلات ووسائل التنقل العامة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.