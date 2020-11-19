زوجة فايق عزب تغيب عن جنازته: خايفة من كورونا

قالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفاً من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت نادية عزب لـ"الوطن" أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأنّ زوجها رحل متأثراً بكورونا، لافتة إلى أنّ نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

وقالت إنّ الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الأسرة ستصل إلى المستشفى، بعد قليل، بشأن إنهاء تصريح الدفن، والبدء في مراسم الجنازة

وأكدت زوجة الفنان الراحل، إن أسرة الفقيد تستعد لإنهاء تصاريح الدفن، من مستشفى العجوزة، حيث كان يُعالج من فيروس كورونا.

وذكرت أن الجثمان سيوارى الثرى في مقابر العائلة بالإسماعيلية، بعد ساعات، لافتة إلى عدم وجود مراسم عزاء، بناء على وصيته.

يُذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلًا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.

فايق عزب، من مواليد مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بادائه للأدوار الثانوية والمساعدة.