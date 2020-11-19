نشوى مصطفى تنعي فايق عزب: طمني وقال لي هتخفي من كورونا

نعت الفنانة نشوى مصطفى، الفنان الراحل فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا قبل قليل، داخل مستشفى العجوزة، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "سبحان من له الدوام، أستاذ فايق عزب دخل المستشفى اللي أنا كنت فيها بعد دخولي بخمسة أيام، وأول ما عرف أنى موجودة بعت لي السلام، وقال لهم قولوا لنشوى وطمنوها إنها هتخف بإذن الله".

وتابعت: "وأنا خارجة من المستشفى طلبت أزوره لكن للأسف ممنوع، النهاردة أستاذ فايق عزب راح عند ربنا.. ادعوا له بالرحمة ربنا يرزقك الجنة يا أستاذ".

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد وجهت رسالة إلى الشعب المصري بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد، وقالت في تصريحات تليفزيونية: "أبوس إيديكم لو بتحبوا ربنا وبتحبوا ولادكم اتقوا شر الألم اللي أنا حسيت بيه، حافظوا على نفسكم علشان ولادكم وأكل عيشكم كلنا على باب الله".

وأضافت مصطفى: "كلنا على باب الله وماشيين بالأرزاق عشان أكل عيش ولادكم مش هينفع لو إنت عامل أو صنايعي ترقد، حافظ على نفسك أرجوك بالكمامة، كمامة تمنها 3 جنيه هتحافظ عليكم وهتخليك لبيتك وأولادك".

وتابعت: "أنا كان معايا فلوس بس مفيش مستشفى كانت عاوزة تقبلني من المستشفيات الخاصة، لكن مستشفى بلدي العامة الحكومية قبلتني، أنا عندي فلوس وربنا ساترني بس مكنتش بقدر أحط في بقي لقمة، الفلوس مش مهمة لما تبقى معاكي ومفيش مستشفى راضية تقبلك أو قادرة تاكلي حتى، الصحة يا جماعة أهم من أي حاجة في الدنيا، والنبي ماتستهونوا، كورونا دي صعبة جدًا أصعب من ألم الولادة".

وقالت: "أنا أهملت واتكسفت من لبس الكمامة وماتسلموش على حد بإيديكم وحافظوا على التهوية والتباعد والتغذية، كلوا برتقانة وحزمة جرجير أو جوافة وحتة جبنة قريش دي نصايح الدكتور حافظوا عليها عندنا الحاجات دي رخيصة، احموا نفسكم مع الكمامة".