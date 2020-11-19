فايق عزب بين وبائين.. أول ضحايا كوليرا في "الوتد" وموجة كورونا الثانية

حين يأتي الوباء تنغلق البيوت وينعزل الناس وتُنتخب الضحايا، وما بين تجسيد مرحلة خطرة عايشها المصريون مع وباء "الكوليرا" منذ 73 عاما ومعاناة وباء كورونا الذي يعايشه العالم حضر الفنان فايق عزب بوفاة تمثيلة من الوباء الأول ووفاة حقيقة من الكوفيد 19.

مسلسل الوتد إنتاج عام 1996، جسّد خطر وباء الكوليرا التي هاجمت مصر بقوة عام 1947، وقيام بطلته الفنانة هدى سلطان "فاطمة تعلبة" بعزل أبنائها داخل الدار وأغلقت الأبواب والنوافذ وأحرقت الملابس التي ارتدوها في الخارج، لمجابهة خطر تسلل إلى البيوت المعقمة ومنها دوار العمدة الذي كان يقوم بدوره الفنان فايق عزب، وكان أول ضحايا وباء الكوليرا في الحلقة 23 منه، ليتوفى في داره رافضًا الذهاب إلى "الكردون" المخصص لعزل الضحايا المصابين.

ومع بدايات الموجة الثانية لوباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، كان الفنان فايق عزب من بين المصابين به مقتبل شهر نوفمبر الجاري، حينما أعلنت زوجته السيدة نادية عزب زوجة الفنان الكبير فايق عزب، إصابة زوجها بكورونا في أثناء تواجده بأحد مستشفيات محافظة الجيزة، وأنه أصيب بالفيروس، أثناء تواجده فى المستشفى للعلاج من مرضه الرئيسي، الذي دخل المستشفى إثره، وهو الالتهاب الرئوي، غير إصابته بمرض مارسا.

وفي صباح اليوم، توفي الفنان فايق عزب عن عمر ناهز 77 عامًا، في مستشفى العجوزة، حيث كان يُعالج من فيروس كورونا.

ولد فايق عزب بمدينة الإسماعيلية وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التي قدمها للجمهور، ظهوره في مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.