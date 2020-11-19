احتفالا بيوم "الباثولوجي".. أطباء أورام الأقصر يستعرضون 12 حالة نادرة

احتفل أطباء معمل الباثولوجي بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بفعاليات اليوم العالمي للباثولوجي، Online في حضور أكثر من 20 طالبا من جامعة جنوب الوادي بقنا، وأساتذة من مختلف جامعات الجمهورية، تحت إشراف الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، والدكتورة نسرين مجدي مديرة المعمل بالمستشفى.

وتضمنت فعاليات الاحتفال عرض 12 حالة نادرة بينها 8 حالات جرى تشخيصها بواسطة أطباء المعمل المقيمين بالمستشفى، وهم كل من الدكتور عمرو سليمان، والدكتور محمد ماهر، والدكتورة ياسمين عبدالحكم، والأطباء الزائرين الدكتورة بسنت أحمد من المعهد القومي للأورام والدكتور أحمد عبد العليم من جامعة الفيوم، والدكتورة أميرة عماد من معهد أورام جنوب مصر بأسيوط.

وقام أطباء "الباثولوجي" بعرض الحالات الـ8 مباشرة أعقبها عرض باقي الحالات عن طريق الإنترنت – Online - بواسطة أطباء من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة وكليات طب جامعات الإسكندرية وجامعة عين شمس ومعهد ناصر وجامعة المنصورة ومن المملكة المتحدة.

وافتتحت الدكتورة نسرين مجدي مديرة المعمل فاعليات احتفال أطباء "الأورمان" باليوم العالمي للباثولوجي، وأكدت أن الاحتفال هذا العام كان تحديًا كبيرًا بسبب جائحة كورونا، ولم يكن يتم إلا بروح الحماس لدى أطباء المعمل الجدد، مشيدة بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها فريق "الباثولوجى" بالمستشفى لخدمة الآلاف من المرضى من أبناء الصعيد.

من جانبه أثنى الدكتور أحمد مجدي المدير الطبي للمستشفى على أداء فريق العمل وفريق الباثولوجي مؤكدًا ضرورة التعاون بين أطباء التخصصات المختلفة للخروج بأفضل النتائج الطبية لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون علاجهم على مدار الساعة داخل المستشفى.

فيما قدمت الدكتورة مني البحراوي عضو مجلس إدارة المستشفى، واستشارى الباثولوجى بجامعة إمبريال كوليدج بانجلترا ورئيس الجمعية المصرية لتدريب الباثولوجيين، كلمة خلال الاحتفالية عبر الانترنت Online، وأكدت فيها على الإنجاز الذي حققه العمل منذ بداية العمل به فى صعيد مصر، وأثنى على دور معمل مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر الفعال في تدريب صغار أطباء الباثولوجي، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به الدكتورة نسرين مجدى مدير المعمل، وكذلك الدور المحوري الذي قام به قطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات بالمستشفى حتى يتسنى لليوم الخروج بذلك الشكل الرائع.