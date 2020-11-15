أورام الأقصر تستحدث جهازًا لمتابعة مستوى الأدوية في دم المرضى

أعلنت إدارة الصيدلة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمحافظة الأقصر، عن خدمة جديدة تقدمها لمرضى الأورام بالمستشفى، وهى متابعة مستوى الأدوية في الدم عن طريق أحدث أجهزتها الألماني.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى إن هذه الخدمة ضرورية جداً خاصة لمرضى الأورام، لتتأكد من التأثير العلاجى لأدويتهم، وتقليل الآثار الجانبية لتلك الأدوية.

وأوضح الدكتور محمد صابر، مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، إن الجهاز يتيح متابعة نسبة الأدوية بالدم لأكثر من 60 دواءً، حيث إن تلك الخدمة لا تقتصر على مرضى المستشفى فقط، بل يمكن تقديم لكل المراكز الصحية ومستشفيات الصعيد مما يوفر الجهد والوقت. فيما صرح الدكتور محمد عاطف والدكتورة أسماء حافظ القائمين على معمل الصيدلية، بأن الوحدة مسئولة ليس فقط عن تحليل الأدوية وإظهار النتائج بل أيضاً إعطاء التوصيات الإكلينيكية للأطباء.

وتعتبر الصيدلية الإكلينيكية بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام المجان بمحافظة الأقصر واحدة من أهم وأبرز الأقسام بالمستشفى والتي تعد من الخدمات التي تتميز المستشفى بتقديمها للمرضى، وتساهم في تقديم الدعم لبقية عناصر المنظومة الصحية من أطباء وتمريض، حيث عمد المستشفى منذ افتتاحها وحتى الآن للتخفيف عن مرضى السرطان بالصعيد الذين كانوا يتوجهون بصورة دائمة للقاهرة لتلقي العلاج، حيث تم إنشاء المستشفي في قلب الصعيد للتخفيف عن مئات الآلاف من أبناء الصعيد بتلقي العلاج مجاناً داخل مستشفي شفاء الأورمان التي تم تجهيزها على أعلى مستوى لخدمة أهالينا بالصعيد تحت شعار “صعيد بلاسرطان”.

ومن فوائد الصيدلية تحديد المشاكل الهامة المتعلقة بالدواء وتقليل حدوثها، وتحسين تثقيف المريض والتوجيه الأمثل له، ووصف الدواء للمريض بصورة مثلى، وتعظيم الفائدة من استخدام الأدوية عن طريق إعطاء الجرعة المناسبة فى الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، وتقليل الإنفاق على الأدوية عن طريق ضمان الاستخدام الأمثل للدواء فى كل حالة مرضية، وتقليل فترة تواجد المرضى بالمستشفى.