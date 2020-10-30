"أورام الأقصر" تستقبل وفد من المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة

تفقد محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، ووفد من المتدربين بالبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذين للقيادة دفعة الفريق محمد العصار، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام ومركز تحيا مصر لعلاج فيروس سى ضمن خطة التدريب الميدانى للمتدربين.

وضم الوفد كلا من أخصائي وبائيات وصحة عامة دكتور وسام النهرى، ودكتورة رانيا عطية ودكتورة سالى عاشور، باحث اقتصادى بمركز معلومات مجلس الوزراء و دكتورة آلاء محمود اخصائى علاج أورام .

واستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل من مسئولى المستشفيات عن أقسام كل مستشفى والإجراءات المتخذة وبروتوكولات العلاج المختلفة مع كل مريض خلال رحلة العلاج.

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية دور شباب التنفيذيين وتأهيلهم، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر تتخذ خطوات جادة لدعم الشباب بالقطاع الحكومى لتأهيلهم وتدريبهم بهدف تحقيق التميز فى جميع جوانب الإدارة العامة.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب فى ضوء التوافق مع رؤية مصر الرئيسية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ويستهدف تدريب الشباب فى القطاع الحكومي لفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والقرارات.

وكان مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، قد نظم فعاليات ندوة للتوعية بسرطان الثدى داخل قاعة الندوات بمقر المستشفى، بحضور عدد من الحالات والسيدات داخل المستشفى.

وتم خلال فعاليات الندوة مناقشة السيدات من الحضور في لقاء مفتوح للتوعية بكافة تفاصيل الكشف المبكر لسرطان الثدى وكيفية الوقاية من الأورام وسرعة التعامل مع أية حالات مشابهة، كما تم خلال الفعالية تكريم عدد من السيدات اللاتى تم شفاؤهم من سرطان الثدى خلال الفترة الماضية داخل المستشفى، وسط أجواء من السعادة والفرحة الكبيرة بالنجاح من فريق المستشفى والمساهمة في شفاء الحالات مؤخراً.

وواصل المستشفى حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدى والكشف المبكر له، وذلك مع الإلتزام بالتباعد والإشتراطات الإحترازية طبقاً لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية، حيث يقول الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، على أنه قررت إدارة المستشفى على مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، وذلك بحد أقصي 20 سيدة فقط في إطار مبادرة «صعيد بلا سرطان»، وذلك لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.

وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه نجحت المستشفى خلال الفترة الماضية في تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي الأسبوعية التي بدأتها منذ إفتتاح المستشفي، حيث تم خلالها حتى مارس 2020 فحص واستقبال 2455 سيدة من قري ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدي عليهن، حيث كانت المستشفى من أول المستشفيات التي تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقري الأقصر بالمجان تماماً، وذلك في إطار الدور المجتمعي للمستشفي للكشف على المرضى في قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول «صعيد بلا سرطان».