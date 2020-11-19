فايق عزب شارك عادل إمام عددا من الأفلام.. والزعيم: أنت بقيت مشهور

قدم الفنان فايق عزب، الذي غادر دنيانا اليوم، عددا من الأعمال السينمائية مع الفنان عادل إمام، بخلاف حب المسرح الذي جمعهما سويًا في ستينيات القرن الماضي.

"فايق بقى مشهور"، قالها الزعيم عادل إمام، خلال تواجده بصحبة فريق العمل بمحافظة أسيوط لتصوير أحد الأعمال الفنية، بعدما فوجئ بمواطنين ينادون على الفنان فايق عزب باسم "عتمان المغازي" وهي الشخصية التي قدمها عام 2001 من خلال مسلسل سوق العصر، إخراج هاني إسماعيل، تأليف محمد جلال عبدالقوي، بطولة محمود ياسين، أحمد عبدالعزيز، كمال أبورية.

"عادل إمام كان يتابع أعمالي، ويشيد بالأعمال الجيدة"، عبارة أكد بها الفنان فايق عزب، خلال لقاء تليفزيوني، مدى علاقته بالزعيم، واصفًا إياه بأنه يحب مساعدة زملاءه، والتعاون مع المتميزين منهم، خصوصًا وأنه يريد أن يكون من يعمل إلى جانبه قويًا مثله.

شارك فايق عزب، الفنان عادل إمام، فيلم حنفى الأبهة عام 1990، إخراج محمد عبدالعزيز، تأليف بسيوني عثمان، بطولة فاروق الفيشاوي، هدى رمزي، رجاء الجداوي، يوسف داود، علا رامي، مجدي وهبة.

وشارك فايق عزب، الفنان عادل إمام، فيلم بخيت وعديلة عام 1996، بطولة شيرين، محمد هنيدي، مصطفى متولي، تأليف لينين الرملي، إخراج نادر جلال.

ومع عادل إمام، قدم فايق عزب، فيلم رسالة إلى الوالي عام 1998، إخراج نادر جلال، بطولة يسرا، مصطفى متولي، علاء ولي الدين، سيناريو وحوار بسام إسماعيل، وبسيوني عثمان.

وشارك فايق عزب، عادل إمام عام 1999، فيلم الواد محروس بتاع الوزير، تأليف يوسف معاطي، إخراج نادر جلال، بطولة كمال الشناوي، وفاء عامر، أسامة عباس.

وعام 2008 شارك فايق عزب، عادل إمام فيلم حسن ومرقص، إخراج رامي إمام، تأليف يوسف معاطي، بطولة عمر الشريف، لبلبة، محمد إمام، شيري عادل، هناء الشوربجي.

ورحل الفنان فايق عزب، اليوم عن عمر ناهز الـ 77 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العزل بالعجوزة، ويتم دفنه بمحافظة الإسماعيلية، وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء بناء على وصية الفنان الراحل.

ولد فايق عزب في مدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة من حياته، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية.