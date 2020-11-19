"صرف الإسكندرية" تعلن الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار غدا

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة لمياه الشرب والصرف الصحي، بأن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد لسقوط أمطارٍ غزيرة بناءً على البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الفترة من اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 وحتى غدٍ الجمعة 20 نوفمبر 2020، والتي يصاحبها سقوط أمطار بكثافات متفاوتة غزيرة إلى متوسطة وخفيفة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لسقوط الأمطار بمقر شركة صرف صحي الإسكندرية، بحضو الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالاسكندرية، والدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أماكن تمركزات المعدات وسيارات سحب المياه بالمحاور الرئيسية بالإسكندرية، وناقش جاهزية استعدادات شركتى الصرف الصحي ومياه الشرب بالاسكندرية، والاحتياجات من المعدات والبنية التحتية والخطط المقترحة للتعامل مع الأمطار المحتملة.

كما تفقد رئيس الشركة القابضة الخط الساخن 175 للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال شكاوى المواطنين بالإسكندرية، وسرعة التعامل معها.

وفي ذات السياق، ناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السيىء على النحو التالي، تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من اليوم الخميس، وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر / ساعة والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وتجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.