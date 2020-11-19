سفير المملكة الهولندية في زيارة لمكتبة الإسكندرية

استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، السفير "هان ماورتس سخابفلد" سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، اليوم، للإطلاع على الدور الثقافي والحضاري الذي تقوم به المكتبة في الربط بين الثقافات.

وقال "الفقي" إن مكتبة الإسكندرية تعد مقصدًا هامًا للسفراء الجدد ووفودهم للتعرف على تاريخ مصر بشكل عام والإسكندرية بشكل خاص، وأبدى السفير الهولندي إعجابه الشديد بما تحويه المكتبة من كتب ومقتنيات، وموارد إلكترونية، ومعارض فنية وتفاعلية.

وتحدث السفير مع الدكتور مصطفى الفقي عن بعض جوانب التعاون بين مصر وهولندا، خاصة في مجالات الري والزراعة، وكيفية التصدي للآثار الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب المياه.

وأكد السفير اهتمامه الشديد بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية في مجالات الثقافة والفنون، وحرصه على الاستفادة من خبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعرض المتحفي التفاعلي، وحفظ وتوثيق التراث.

ولفت "الفقي" إلى أن المكتبة تتمتع بخبرة كبيرة في مجال حفظ وتوثيق التراث الإنساني، حيث تتعاون مع العديد من الهيئات والمؤسسات لتنفيذ مشروعات ترميم المخطوطات النفسية والنادرة وفقاً لمعايير الترميم الدولية، ومن أبرز تلك المشروعات ترميم المخطوطات الخاصة ببطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية، وترميم وحفظ سجلات ووثائق قناة السويس.

وأضاف الفقي أن مكتبة الإسكندرية تقوم من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بدور هام في توثيق تراث مصر الحضاري عن طريق تنفيذ العديد من مشروعات التوثيق الرقمي باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تتمتع بشراكات مع العديد من المكتبات العالمية ومنها مكتبة الكونجرس، ومكتبة المتحف البريطاني، كما أن العديد من المؤسسات الدولية تقصد مكتبة الإسكندرية للتعاون في تنفيذ مشروعات ثقافية رقمية.

وشهد اللقاء الحديث عن التحديات التي تواجه العالم بسبب جائحة كورونا، ودور مكتبة الإسكندريةخلال الشهور الأخيرة في تقديم خدماتها لأكبر عدد من المستفيدين والباحثين من خلال توفير مصادر المعلومات المختلفة عبر الانترنت، كما قدمت العديد من الخدمات والفعاليات الثقافية إلكترونيًا.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور مصطفى الفقي السفير الهولندي عددًا من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، ومنها كتاب "ذاكرة القاهرة الفوتوغرافية" .