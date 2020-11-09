مكتبة الإسكندرية تكشف كواليس صورة السادات مع جو بايدن

بعد نجاح الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، انتشرت صورة له مع الزعيم الراحل أنور السادات، عندما كان عصضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وفور تداول الصورة، نشر متحف السادات التابع لمكتبة الإسكندرية، قصة صورة السادات وجو بايدن، الرئيس الأمريكي الجديد، ونشرت المكتبة على الصفحة الرسمية للمتحف تدوينة أكدت فيها أن قصة الصورة التي انتشرت للرئيس الأمريكي الفائز بالانتخابات الامريكية مع الرئيس الراحل أنور السادات تعود إلى يوم 27 مارس 1979.

وأضافت: "بعد أن ألقى الرئيس أنور السادات كلمته أمام أعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بمناسبة التوقيع على اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، التقطت هذه الصورة".

فيديو اللقاء الكامل من أرشيف مكتبة الإسكندرية

http://sadat.bibalex.org/MediaViewer.aspx?VideoID=VI_193

وفاز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، لينهي بذلك طموح منافسه "دونالد ترامب" في البقاء على رأس الولايات المتحدة لولاية ثانية، واختار الناخبون الأمريكيون في السباق الرئاسي أنَّ يطووا صفحة ترامب بتصويتهم لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن البالغ من العمر 77 عامًا، حيث حصل على أصوات أكثر من 270 في المجمع الانتخابي، وهو الرقم الضروري للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية حسب ما نشرته وسائل إعلام أمريكية.

وبهذا الفوز، يكون بايدن أكبر رئيس يتمّ انتخابه على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، بعد محاولتين لنيل السباق الرئاسي في 1988 و2008، فهل سيكون بايدن فعلًا الحل الأمثل لطي صفحة ترامب عقب أربعة أعوام مفي البيت الأبيض.