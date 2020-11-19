تكريم علماء جامعة القاهرة المدرجين في قائمة "ستانفورد" الأربعاء

تنظم جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم 55 عالمًا من علماء الجامعة الذين أُدرجوا في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الجامعة للوقاية من فيروس كورونا.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 55 عالمًا ضمن قائمتها لأفضل 2% من العلماء حول العالم، منهم 21 عالمًا من كلية العلوم، و17 من كلية الهندسة، و6 من كلية الصيدلة، و5 من كلية الطب، و2 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عالم بكل من معهد الليزر ومعهد الأورام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وبهذه الأعداد تستحوذ جامعة القاهرة وحدها على 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا بهم في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوعًا و176 تخصصًا فرعيًا.

استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات "Scopus" التابعة للناشر العالمي "Elsevier" لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر "H"، والتأليف المشترك، وصولًا الى مؤشر الاقتباس المركب.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد أن إدراج 55 عالمًا من علماء الجامعة في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم؛ لم يأت عبثًا.

وكشف الدكتور محمد الخشت، عن الأسباب التي أدت إلى ظهور علماء الجامعة في 4 قطاعات علمية هي العلوم الطبية، والهندسية، والأساسية، والإنسانية، قائلًا: "دعم منظومة البحث العلمي والنشر الدولي خلال الـ 3 أعوام الماضية كان من أهم الأسباب في تفوق علماء جامعة القاهرة، وإدراجهم ضمن القائمة".

وأكد استمرار دعم منظومة البحث العلمي والارتقاء بها لمساعدة علماء الجامعة في النهوض بأبحاثهم والحصول على مراكز متقدمة وجوائز في مختلف التخصصات على المستويين المحلي والدولي، بما يساهم في وضع الجامعة في مصاف الجامعات العالمية المرموقة.