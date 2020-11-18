افتتاح معرض ملابس مجاني لطلاب جامعة القاهرة اليوم

تفتتح جامعة القاهرة، اليوم، تحت رعاية وحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، معرض ملابس للطلاب بالمجان، بمقر قاعات الامتحانات بالجامعة، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع أندية الروتاري والأنرويل بالقاهرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن المعرض يضم حوالي 10 آلاف قطعة ملابس سيتم توزيعها علي الطلاب والطالبات بالمجان، مؤكدًا أن الجامعة ستراعي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث يتم لأول مرة هذا العام تنظيم دخول الطلاب وفق كروت ملونة تُوزع عليهم، بحيث يكون موعد دخول ممن يحملون الكارت الأحمر من 10 صباحًا وحتى 11:30 صباحًا، وحاملي الكارت الأخضر من الساعة 12ظهرًا حتى 1:30 ظهرًا، وحاملي الكارت الأصفر من الساعة 2 ظهرًا حتى 3:30 عصرًا.

من جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة، إن الجامعة تقيم عدة معارض للملابس بالمجان للطلاب، في إطار حرصها على دعم التكافل الاجتماعي ومساعدة الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء المادية عنهم وعن أولياء الأمور، من خلال توفير الملابس التي يحتاج إليها الطلاب بالمجان، وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد الخشت بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن عن إدراج 55 عالمًا من علماء الجامعة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة، وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصص فرعي.