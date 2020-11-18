قافلة طبية من جامعة القاهرة لمدة 5 أيام في حلايب وشلاتين

بدأت قافلة طبية من أساتذة كلية الطب بجامعة القاهرة، قبل قليل، أعمال الكشف الطبى بالمجان على أهالي مدن وقرى حلايب وشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتستمر لمدة 5 أيام، بالتنسيق مع الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة الصحة بالمحافظة، بناءً على تعليمات المحافظ، اللواء عمرو حنفي.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إجراء الكشف وإجراء العمليات والعلاج بالمجان، وتضم القافلة أقسام أطفال وباطنة وأطفال وعظام ورمد وتحاليل وجراحة أوعية دموية وجراحة أورام وجراحة أطفال وجراحة عامة ونساء وتوليد ومسالك بولية ومخ وأعصاب وأنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى أطباء تخدير وعلاج طبيعي وأشعة.

وأشار "مرعي" إلى تواجد القوافل الطبية من مختلف الجامعات بصفة دورية، من أطباء جامعة القاهرة والزقازيق، بمدن البحر الأحمر، للكشف على المواطنين والعلاج مجاناً، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الموقع من قبل مديرية الصحة مع هذه الجامعات، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وأكدت مديرية الصحة في البحر الأحمر، في وقت سابق الأربعاء، الانتهاء من تجريع 66 ألف و654 تلميذاً وتلميذة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، وذلك ضمن فاعليات الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية، التي يجري تنفيذها بجميع المدارس في مختلف مدن وقرى المحافظة.

كما عقدت المديرية عدداً من الندوات التثقيفية للتعريف بالمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، للكشف عن الأمراض المزمنة، وكذلك التعريف بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والحملة القومية للقضاء على الطفيليات والديدان المعوية.