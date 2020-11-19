عارفة عبد الرسول تنتهي من تصوير الجزء الثالث من "الآنسة فرح"

تواصل الفنانة عارفة عبد الرسول تصوير أحداث الجزء الثالث من مسلسل "الآنسة فرح" بأحد الاستديوهات الخارجية بمشاهد تجمعها مع الفنانة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد.

وقالت "عبد الرسول" لـ"الوطن"، إنه من المقرر انتهاء تصوير الجزء الثالث اليوم الخميس، بعد فترة تصوير استمرت شهور، موضحة أن كواليس العمل جاءت مختلفة ومتنوعة، فأصبح فريق العمل وكأنهم أسرة حقيقة خلف وأمام الكاميرا.

وشددت على أن الجزء الثاني الذي يعرض حالياً مليء بالمفاجآت المحملة بكوميديا، خاصة فيما يرتبط بعلاقة الأم "دلال" بابنتها وجدتها.

ويكمل الموسم الجديد من "الآنسة فرح" حكاية "فرح" وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، فبعدما مرت الأخيرة بحادث غير مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

وأبدت المنتجة سالي والي سعادة بالغة إزاء ردود الأفعال التي حققها الموسم الأول من مسلسل "الآنسة فرح"، مرجعة هذا النجاح إلي تفرد العمل وعدم انتشار طبيعته علي مستوي المسلسلات، إضافة إلي حالة التناغم بين الممثلين، والتزامهم بتوجيهات المخرج والكاتب الذي صاغ نصاً مختلفاً عن الشائع.

وتمنى المخرج وائل فرج، أن يحقق الموسم الثاني، نجاح الجزء الأول، مضيفًا أن تقديمه على منصة "شاهد VIP"، هو أمر جيد لأن المنافسة اليوم تدور رحاها بين المنصات على أفضل الأعمال الدرامية.

مسلسل "الآنسة فرح"، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.