نيابة الإسكندرية تبدأ التحقيق مع "سفاح الجيزة"في قتل ودفن فتاة المنتزه

بدأت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، منذ قليل اليوم، تحقيقاتها مع "قذافي فتحي"، 49 سنة، الملقب بـ"سفاح الجيزة"، وذلك بعد حضوره إلى مدينة الإسكندرية مساء أمس الأربعاء، لتمثيل جريمة قتل إحدى الفتيات، واستخراج جثمان الضحية الرابعة، بعد قرابة 5 سنوات من قتلها ودفنها في شارع بمنطقة "العصافرة"، التابعة لحي المنتزه، شرق المدينة.

وحضر المتهم "قذافي فتحي"، 49 سنة، الملقب بـ"سفاح الجيزة"، الذي يواجه اتهامات بقتل 4 أشخاص ودفنهم في 3 شقق ببولاق الدكرور والإسكندرية، إلى مكان جريمة قتل ضحيته الرابعة في شارع "وهران"، شرق الإسكندرية، وسط حراسة أمنية مشددة، أشرف عليها اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، وبحضور رئيس نيابة الهرم، عبد العزيز عثمان.

وبدأ المتهم تمثيل جريمته واستخراج الجثة الرابعة، وهي فتاة عمرها 33 سنة، كانت لديها تعاملات تجارية مع "السفاح"، حيث اقترض منها مبلغ 45 ألف جنيه، وتعثر في سداد المبلغ، وعرض عليها الزواج، واستدرجها إلى مخزن أدوات كهربائية في منطقة العصافرة، ثم قام بخنقها، وحفر حفرة بعمق مترين دفنها فيها، قبل أن يقوم بوضع كمية من الأسمنت والبلاط على مكان دفنها، حتى لا ينكشف أمره.

وسجلت تحريات المباحث، التي جرت بمعرفة اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، كل هذه التفاصيل، وأيضاً اعترافات المتهم، أثناء مناقشته أمام اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، في قسم شرطة الهرم.

وظهر المتهم أثناء تمثيل جريمته، يرتدي قميصاً و"بنطلون جينز"، وبدأ في تمثيل جريمته بداية من تحركه في الشارع، وصولًا إلى المخزن، مسرح الجريمة، والإمساك بالضحية وخنقها ودفنها داخل المخزن.

وبالفعل، تمكنت القوات من استخراج الجثة، وتبين أنها "هيكل عظمي"، نظراً لمرور قرابة 5 سنوات على ارتكاب الجريمة، وتم عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وعقب تمثيل الجريمة بالصوت والصورة، قررت جهات التحقيق حبس المتهم 4 أيام على ذمة الواقعة، بتهمة القتل العمد.

وكان قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، قد تمكن من ضبط المتهم، وكشف غموض 4 جرائم قتل ارتكابها منذ 2015، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن المتهم قتل صديقه وزوجته وشقيقة زوجته الخامسة والضحية الرابعة فتاة في الإسكندرية لدوافع مختلفة، تمثلت في إقامة علاقة محرمة وسرقة الأموال بحسب ما جاء فى تحريات الشرطة.