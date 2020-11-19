آخر أخبار مصر..هزة أرضية بالقاهرة و4700 وظيفة برواتب تصل لـ3900 جنيه

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البحوث الفلكية: هزة أرضية بالقاهرة

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه تم رصد هزة أرضية شرق القاهرة على بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية، صباح اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، الساعة 11:33:15 بتوقيت القاهرة.

الحكومة تعلن صرف منحة العمالة غير المنتظمة قبل نهاية نوفمبر

قالت مصادر باللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، أن صرف الدفعة الرابعة لمنحة العمالة غير المنتظمة، سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، بعد توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

حبس سائق أتوبيس حادث الهرم 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة الهرم حبس سائق أتوبيس المدرسة الذي تسبب في انقلاب الاتوبيس بميدان الرماية أمس، ما تسبب في إصابة 17 طالب 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة الحادث، لتحديد أسبابه وإعداد تقرير بذلك وموافاة النيابة بنتائجه.

القوى العاملة توفر 4700 فرصة عمل برواتب تصل 3900 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة توفير 4700 فرصة عمل للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، في تخصصات مختلفة، على أن تبدأ الأجور من 1200 جنيه لتصل إلى 3900 جنيه، وذلك من خلال 41 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات لشغلها في شهر نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل.

جامعة القاهرة تستعد لبدء امتحانات الميدتيرم بإجراءات احترازية مشددة

قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب في تصريح لـ"الوطن" إنه يجري الاستعداد لبدء امتحانات الميد تيرم في السبت المقبل بالكليات المختلفة، وذلك مع التشديد على تطبيق الاجراءات الاحترازية المختلفة لمواجهة كورونا.

تقديم الخدمة الطبية لـ64 ألف مواطن بالمجان ضمن "حياة كريمة"

أعلنت وزارة الصحة تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان لـ64 ألفاً و590 مواطناً من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق التي لا يوجد بها خدمات صحية بشكل كافي.