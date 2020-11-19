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عاجل.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بالقاهرة

كتب:

أحمد أبوضيف
12:26 م | الخميس 19 نوفمبر 2020
ريختر

ريختر

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت صباح يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020 هزة أرضية شرق القاهرة وعلى بعد 13 كم جنوب شرق العاصمة الإدارية.

وأوضح القاضي في أن الهزة وقعت في الساعة 11:33:15 بتوقيت القاهرة، بقوة 3.0 درجة على مقياس ريختر، خط العرض: 29.91 شمالا، خط الطول: 31.84 شرقا.

وأكد القاضي، أنه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

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