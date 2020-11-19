جامعة القاهرة تستعد لبدء امتحانات الميدتيرم بإجراءات احترازية مشددة

قال الدكتور جمال الشاذلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن الدراسة بالجامعة تسير بصورة منتظمة وهادئة، موضحاً أن أي شئ يتعلق بفيروس كورونا لا يمكن التعتيم عليه.

وذكر أن أي حالات يتم رصدها سواء كانت اشتباه او إصابة بالفيروس يتم التعامل معها وفقاً للإجراءات المحددة والموضوعة من قبل اللجنة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.

وأضاف "الشاذلي" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه يجرى الاستعداد لبدء امتحانات " الميد تيرم " السبت المقبل لمختلف الكليات، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، قائلاً: "الأمور تسير بشكل طبيعي وعادية، وحتى لو وُجد اي طارئ يتم الإبلاغ عنها وإتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية تجاههها، ويتم إتباع الإجراءات المقررة".

وتنظم جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، احتفالية لتكريم 55 عالمًا من علماء الجامعة الذين أُدرجوا في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك يوم الأربعاء 25 نوفمبر الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في الجامعة للحفاظ على سلامة الجميع.

كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 21 عالمًا من كلية العلوم، و17 من كلية الهندسة، و6 من كلية الصيدلة، و5 من كلية الطب، و2 من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى عالم بكل من معهد الليزر ومعهد الأورام وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

يُشار إلى أنه تم إدراج 55 عالمًا من علماء جامعة القاهرة فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم، لتستحوز وحدها على نسبة 20% من مجمل العلماء المصريين بالقائمة وتحتل المرتبة الأولى مصريًا بأكبر عدد علماء هم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات، حيث ضمت القائمة ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميا متنوع و176 تخصصًا فرعيًا، وقد استخدمت قائمة جامعة ستانفورد قاعدة بيانات "Scopus" التابعة للناشر العالمي "Elsevier" لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر "H"، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.