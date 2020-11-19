بطرس دانيال ينعي فايق عزب: الوسط الفني فقد نجماً

نعى بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما الفنان فايق عزب، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

وكتب " بطرس" عبر حسابه الشخصي علي "فيس بوك"، قائلًا "فقد الوسط الفني نجماً لم تتداول وسائل الإعلام سيرته كثيراً وهو الفنان الموهوب فايق عزب، لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيله طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

وأضاف، "هو الفنان الموهوب فايق عزب، لذا نقدّم تعازينا القلبية في رحيله طالبين له الرحمة من الله والعزاء لذويه ومحبيه".

ورحل الفنان فايق عزب، اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العزل بالعجوزة، ويتم دفنه بمحافظة الإسماعيلية، وقررت الأسرة عدم إقامة عزاء بناء على وصية الفنان الراحل.

وقالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفاً من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت نادية عزب لـ"الوطن" أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأنّ زوجها رحل متأثراً بكورونا، لافتة إلى أنّ نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.

ورغم سنواته الطويلة في عالم الفن، إلا أن الفنان فايق عزب، أرجع شهرته مؤخرًا خصوصًا بين فئة الشباب إلى الفنان محمد رمضان، ولم يجد الفنان فايق عزب، غضاضة في أن ينسب شهرته بين جيل السوشيال ميديا إلى "رمضان" الذي شاركه مسلسل "الأسطورة".