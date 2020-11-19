آخر كلمات فايق عزب قبل وفاته: دعا لمصر والمصريين بالخير

غيّب الموت، الفنان فايق عزب عن عالمنا، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 77 عاماً، داخل مستشفى العجوزة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وألمت وعكة صحية، لفايق عزب قبل شهر ونصف تقريبًا، دخل على أثرها العناية المركزة، وأجرى عملية جراحية في النخاع الشوكي، وبعدها أصيب بفيروس نادر باسم "مارسا".

وكان فايق عزب، يطالب جمهوره بالدعاء له بالتعافي من أزمته الصحية، وآخرها في شهر أكتوبر الماضي، قبل انقطاعه عن عالم "السوشيال ميديا" بعد تدهور حالته الصحية.

وجاءت رسالته الافتراضية الأخيرة، التي حمل جزءً منها الدعاء لمصر، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك": "الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل، شكرا لحبكم ودعاءكم وكرمكم.. وشفى الله كل مريض".

وتابع: "حى الله أهل مصر شبابها وفنانيها ونساءها ورجالها.. الخير بكم ولكم وإن شاء الله الخير للحبيبة مصركم.. أخوكم الفنان فايق عزب".

يُذكر أن آخر ظهور تليفزيوني للفنان فايق عزب، يرجع إلى شهر يونيو الماضي، ووقتها تحدث عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية.

وتحدث "عزب"، في اللقاء عن علاقة الصداقة التي ربطته بالشيخ الشعراوي، فضلًا عن الجلسات النقاشية العديدة التي جمعتهما، قائلا: "الشيخ الشعراوي شبه الفن بالسكينة، ممكن تقطع به الخيار والسلطة، وممكن تدبح بيها، عشان كده العيب مش في الفن".

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل الضاهر، مع الفنان محمد فؤاد.

فايق عزب، من مواليد مدينة الإسماعيلية في عام 1943، عمل كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، انتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وبهذا فقد حقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة، عمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بآدائه للأدوار الثانوية والمساعدة.