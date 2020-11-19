محمد صبحي ناعيا فايق عزب: "سأفتقدك واستمتعت بمشاركتك في معظم أعمالي"

نعى الفنان محمد صبحي، رحيل الفنان فايق عزب، الذي غادر عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، أثناء إصابته بمرض "مارسا" النادر.

وكتب صبحي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، الأستاذ والقامة الفنية والفنان الخلوق والإنسان المثقف صديقي الحبيب فايق عزب، الذي كنت استمتع بمشاركته معظم أعمالي".

وأضاف: "سأفتقدك كثيرا والجمهور أيضا سيفتقدك، لكن أعمالك ستعيش معه.. دعواتي لك بالمغفرة والرحمة، وأن يدخلك الله فسيح جناته، ولأسرتك الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان فايق عزب، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العجوزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأن الجثمان سيوارى الثرى في مقابر العائلة بالإسماعيلية.

وقالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفا من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت لـ"الوطن" أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لا سيما وأنّ زوجها رحل متأثرا بكورونا، لافتة إلى أنّ نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

يذكر أن فايق عزب ممثل مصري، ولد بمدينة الإسماعيلية عام 1943، وعمل كرئيس لفرقة التمثيل، في أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة؛ ليستكمل رحلته الدراسية، والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال كأس أحسن ممثل بالجامعة، وحقق احترافه الفني في مرحلة مبكرة.

وكان آخر أعمال الفنان فايق عزب، التى قدمها للجمهور، ظهوره فى مسلسل "الضاهر"، مع الفنان محمد فؤاد، وعمل بالكثير من المسلسلات والأفلام والمسرحيات، واشتهر بأدائه للأدوار الثانوية والمساعدة.