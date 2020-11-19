وزيرة التضامن: "تحيا مصر" ساهم بمئات الملايين في دعم الوزارة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن انطلاق أكبر قافلة إنسانية للأسر الأولى بالرعاية، يدل على قدرتها على الوصول للفئات الأولى بالرعاية والعمل المستمر على النهوض بأحوالها المعيشية، وفخر للجميع أن ينطلق هذا الحدث من العاصمة الإدارية الجديدة، والتي ساهم في بنائها أكثر من مليون مصري، والتي ستكون قلعة للاستثمار والتنمية، ونصبو أن تكون عاصمة للشرق الأوسط.

وأضافت "القباج"، خلال كلمتها في احتفالية إطلاق أكبر قافلة إنسانية للأسر الأولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، أن القيادة السياسية توجه بشكل حاسم ومستمر على بذل قصارى الجهود لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين من خلال التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، والتي تقدم كل سبل الدعم، من أجل إعلاء شأن الوطن ونهضته من الداخل وحمايته من الخارج، موجهة التحية للرئيس السيسي ورئيس الوزراء لدعمهما لكافة الخطط والمبادرات والأنشطة، التي تستهدف الخطط الأكثر فقرًا، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات وفي جميع أرجاء الوطن.

وتابعت: "نفخر بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، والعمل سويًا في تنفيذ العديد من المشروعات التي تخدم المجتمعات المحلية في المناطق الاكثر احتياجا، حيث كان له دورًا كبيرًا في دعم أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي وفي عدد من مجالات الرعاية والتنمية"

وأشارت إلى أن صندوق تحيا مصر ساهم بـ180 مليون جنيه مصري لدعم صندوق الاستثمار الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة، والشراكة مع الوزارة لدعم أطفال بلا مأوى بتكلفة 114 مليون جنيه، وبرنامج تمويل متناهي الصغر "مستورة" بإجمالي 250 مليون جنيه، وإصلاح خسائر السيول بـ 100 مليون جنيه، إلى جانب المساهمات العديدة في البرنامج الرئاسي بمئات الملايين بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.