رئيس الوزراء: نطمح لمزيد من الحلول لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن انطلاق أكبر قافلة إنسانية يعد إنجازا جديدا يُضاف لصندوق تحيا مصر، ضمن إنجازات الدولة في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه على مدار الخمس سنوات الماضية، كانت المشاركة والعمل بين كل فئات الدولة من القطاع الخاص والعام، كلمة السر لصندوق تحيا مصر في تنفيذ مبادرته، من أجل دعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ومشاركة جميعة أجهزة الدولة في تنفيذ مشروعات تنموية وضعت نهاية لمعاناة تلك الأسر.

وأضاف مدبولي، خلال انطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى للرعاية، تحت رعاية صندوق تحيا مصر، أن الصندوق استطاع أن يشمل نواحي خدمية متنوعة من خلال برامجه ومشروعاته في مجال الرعاية الصحية، والدعم المجتمعي، والتنمية العمرانية، والتمكين الاقتصادي، فضلا عن دعم التعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات.

وتابع: "ما نراه من قوافل ومبادرات، هي ثمرة تعاون أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير حياة كريمة وآمنة للأسر الأولى بالرعاية، لا سيما أن مصر تواجه جائحة كورونا التي ضربت العالم، ولعل ذلك يشكل حافزا لتشجيع التعاون على المدى البعيد، وتوفير آليات مرنة لتحسين أحوال الأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن توفير أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية لتلك الأسر".

وأكد رئيس الوزراء، أن الطموح في رؤية وطن متقدم مزدهر تسوده العدالة الاجتماعية، وكذلك بناء مجتمع جديد يؤمن لأبنائه فرص التطور والنماء، كان وراء مبادرة الرئيس السيسي لتأسيس صندوق تحيا مصر، ولعل استراتيجية الدولة في تدعيم شراكة الصندوق تجعلنا نطمح لمزيد من الإنجازات، لابتكار حلول جديدة ومرنة بما يكفل حياة كريمة للمواطن المصري.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، كلمته موجها الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذه الاحتفالية، موجهًا الشكر لكل من ساهم لهذا التحضير لهذه الاحتفالية التي تعكس التلاحم والترابط بين أبناء الوطن.