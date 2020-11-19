مدير عام "أزهر الأقصر" يتفقد سير الدراسة بالمعهد الابتدائي

تفقد أحمد عبادي أحمد، مدير عام منطقة الأقصر الأزهرية، معهد الأقصر الابتدائي، اليوم، لمتابعة سير العملية التعليمية، برعاية الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وتابع "عبادي"، خلال جولته التفقدية الفصول الدراسية، ودفاتر تحضير المعلمين، واطمأن على توزيع المناهج الدراسية، وتوزيع جميع الكتب التي وصلت إلى المعهد على التلاميذ، كما تفقد قاعات رياض الأطفال الجديدة وتزويدها بالاحتياجات المطلوبة وخطة الإدارة لتفعيل خدمات التعليم عن بعد بما يحقق الخطط والبرامج الكفيلة بتحقيق أهداف العملية التعليمية، وتم بحث كل ما يخص المعهد.

من جهة أخرى، شنّت الأجهزة التنفيذية، بقيادة المقدم خالد الغول، مدير شرطة المرافق بالأقصر، حملة مكبرة، اليوم بمناطق منشأة العمارى، والحبيل، والبياضية، وشارع المدينة المنورة، وموقف أرمنت، بإشراف الرائد بهاء أبوعايد، والنقيب تامر عباس، بالتنسيق مع موظفي الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.

أسفرت جهود الحملة عن تحرير 153 محضرا، بينها 19 محضرا للإشغالات، 6 محاضر نظافة عامة، 8 محاضر باعة جائلين، 4 محاضر منشأة بدون تراخيص، 49 محضر عدم ارتداء كمامة، 64 إزالات إدارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهى وتم ضبط عدد 3 (شيشة)، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما شنت مرافق الأقصر منذ أسبوع حملة موسعة بوسط مدينة الأقصر بمناطق شرق السكة وأسفل كوبرى أبو الجود وشارع صلاح سالم والكرنك أسفرت عن تحرير 121 محضرا تضمنت 19 محضر إشغالات، 14 محضر مضبوطات متنوعة، 5 محاضر نظافة عامة، 11 محضر باعة جائلين، 6 محاضر عدم ارتداء الكمامة، 63 إزالات إدارية، كما شملت الحملة التفتيش على المقاهي، وتم ضبط عدد 19 أرجيلة بثلاثة مقاهٍ وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.