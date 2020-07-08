"أزهر الأقصر" تتسلم معهد باويل الابتدائي بعد تجديده

تسلمت الإدارة الهندسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، معهد باويل الابتدائي الإعدادي بإدارة إسنا شرق بعد انتهاء أعمال تجديده طبقاً لمواصفات الجودة.

وكان الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الأربعاء، تفقد لجان امتحان الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمعهد فتيات الأقصر، برفقة الطبيب أحمد خضري للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبات وسير الامتحانات، ومتابعة مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة الفلسفة والمنطق.