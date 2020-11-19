صور.. صندوق تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس بأكبر قافلة إنسانية

دخلت القافلة الإنسانية التي أطلقها صندوق تحيا مصر، اليوم، في احتفالية كبرى تحت شعار «نتشارك علشان بكرة»، بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، لدعم مليون أسرة، موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وتضمنت الاحتفالية، إعلان تفاصيل المبادرات الرئاسية الجديدة في مجال الرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين ورموز الإعلام والفن.

والقافلة التي جرى تنظيمها بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمت أسطول مواد غذائية وملابس سيجرى توزيعها في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

والقافلة قوامها 199 سيارة "جامبو"، و271 مقطورة؛ استعدادا لفصل الشتاء، مستهدفة مليون أسرة في محافظات الجمهورية كافة، حيث تشمل القافلة الإنسانية مليون كرتونة مواد غذائية، بالإضافة إلى 2000 طن من الدواجن يوفرها صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"؛ لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

كما تشمل القافلة مليون بطانية، تم توفيرها ضمن مبادرة "شتاء آمن"، التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر؛ لحماية الأسر من قسوة الشتاء، ولاسيما أن الصندوق نجح خلال الفترة الماضية في توفير سكن آمن لأكثر من 10 آلاف أسرة لحمايتها من الأمطار وتوفير المرافق لها.

وتفقد رئيس الوزراء جناح نماذج القافلة الطبية، التي ينفذ من خلالها الصندوق مشروعات وأنشطة الرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تضمن جناح القافلة نماذج لحضانات الأطفال المبتسرين التي من المزمع توزيعها على المستشفيات الحكومية والجامعية، ضمن مبادرة "يوم جديد" وتستهدف توفير 500 حضانة، كما استمع الدكتور مدبولي لشرح متكامل عن نموذج مصغر لمحضن أبو الريش المزمع تطويره من خلال صندوق تحيا مصر.

عقب ذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بتفقد جناح المبادرة الرئاسية "نور حياة"، والذي تضمن نموذج محاكاة للقافلة المتنقلة التي تنظم أسبوعيا، ضمن فعاليات المبادرة؛ لإجراء الكشف الطبي على المواطنين، في إطار مكافحة مُسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستهدف إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، بالإضافة إلى توفير مليون نظارة طبية لتلاميذ المرحلة الابتدائية، ضمن أنشطة الكشف المبكر التي تنفذها المبادرة في المدارس الابتدائية للكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المدارس الحكومية في المرحلة الابتدائية.