صندوق "تحيا مصر" يفتتح مدرسة عرب بخواج الإعدادية بعد تطويرها

افتتح صندوق "تحيا مصر"، مدرسة عرب بخواج الإعدادية ضمن المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى مركز طهطا في محافظة سوهاج، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما حضر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد وتم تطوير المدرسة التي تخدم 488 طالبًا وطالبة، كما تضمنت المرحلة الثانية مدرسة عرب بخواج الابتدائية وتخدم 917 طالبًا وطالبة، ومدرسة الشهيد احمد حسين عامر الابتدائية بعرب بخواج وتخدم 652 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الإعدادية وتضم 374 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية وتضم 821 طالبًا وطالبة، ومدرسة السوالم الابتدائية بنيين وتضم 341 طالبًا وطالبة .

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أنه تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لغير القادرين، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة

وتم توجيه 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة للصعيد، وجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، فيما استفاد قطاع الصرف الصحي بنحو 257 مشروعًا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة.

وخلال العام 2019، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذي تُقدر بـ1.1 مليار جنيه.

وتضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ138 قرية عام 2019/2018، ومن المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة بـ500 قرية.