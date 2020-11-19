تكثيف تحاليل المخدرات داخل المدارس للكشف عن السائقين المتعاطين

كثف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق، الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأمانة العامة للصحة النفسية، والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقرات المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

الكشف على 450 سائقا خلال أسبوعين بمحافظات "القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة"

وأعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى بيان له، "اليوم، نتائج حملات لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث قامت بالكشف على 450 سائقا خلال أسبوعين بمحافظات القاهرة والجيزة وأسيوط والبحيرة، وتبين تعاطي 13 سائقا للمواد المخدرة "حشيش وترمادول"، مؤكدا أن من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة تم إحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

استهداف سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة

وأوضح "عثمان" أنه يتم حاليا التوسع في الحملات لاستهداف الكشف أيضا على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وكذلك سائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية، مع استمرار تكثيف حملات الكشف عن المخدرات على سائقي المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة، ويتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.

7 شكاوى من أولياء الأمور حول تعاطي سائقي حافلات مدرسية

وأوضح "عثمان" أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يواصل تلقي شكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أوتوبيسات المدارس، وخلال الأيام الماضية تلقى 7 شكاوى من أولياء الأمور باشتباههم بتعاطي سائقي أتوبيسات المدارس للمواد المخدرة، وتم عمل حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن ثبت تعاطيه يتم فصله من المدرسة، وأيضا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى الوقت الذي يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي أيضا تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.