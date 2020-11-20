سيوة الواحة الأشهر بالتمور بـ 700 ألف نخلة و84 ألف طن

تتمتع واحة سيوة بخصائص طبيعية فريدة، فبالرغم من وقوعها في قلب منطقة صحراوية قاحلة، فإن آبار المياه العذبة تفيض بشكل دائم في جنبات الواحة، والتي ساهمت في بناء منظومة زراعية واسعة قوامها نخيل البحر والزيتون، نستعرض في التقرير التالي قدرات الواحة في إنتاج التمور.

- تمتلك الواحة أكثر من 700 ألف نخلة.

- تنتشر زراعات النخيل على مساحة 5600 فدانا.

- تساهم الواحة في إنتاج نحو 84 ألف طن من التمور سنوياً.

- تعتبر منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، واحة سيوة منطقة تراث زراعي ذات أهمية عالمية لحفاظها على النظم البيئية والتراثية في زراعة النخيل.

- تنظم جائزة الشيخ خليفة للتمور على أرضها مهرجاناً سنوياً يُعقد في أواخر شهر أكتوبر.

- ساهم مهرجان التمور خلال تنظيمه في السنوات الفائتة في تحسين مستوى المزارعين وإدخال معاملات زراعية جديدة لحماية الأصناف النادرة من الاندثار ومحاولة زيادة الإنتاج بقدر الإمكان.

- ألغي تنظيم المهرجان العام الحالي بسبب جائحة كورونا.

- تُنتج الواحة أصناف مهمة مثل البلح السيوي الذي يُطلق عليه الصعيدي والفريحي والعزاوي.

- تحتفظ الواحة بأصناف نخيل نادرة مثل انواع طقطقت وامينزوه وإرغم غزال.

- تحتوي سيوة على 10 مصانع للتمور من بينها مصنع عبدالفتاح، الذي يُصدر منتجاته إلى دول عديدة في أنحاء العالم مثل بريطانيا وإيطاليا واستراليا وألمانيا، بجانب الإمارات والمغرب والسودان وإندونيسيا وماليزيا.

- تعد مصر هي الدولة الأولى عالميا في إنتاج التمور بنسبة تُقدر بـ 21% من الإنتاج العالمي، من خلال توفير ما يزيد عن 1.7 مليون طن سنويًا من 15 مليون نخلة.

- تبلغ المساحة المنزرعة في واحة سيوة ما يقرب من 30 ألف فدان.