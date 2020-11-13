خبير: مشهد الغروب جعل جزيرة فطناس وجهة سياحية لكل زائري واحة سيوة

قال مصطفى يوسف، الخبير السياحي، إن جزيرة فطناس تعتبر وجهة سياحية رئيسة للاطلاع على مشهد الغروب، وتجمع بين كل الظواهر الطبيعية من مياه وجبال وبحر الرمال الأعظم والأشجار والنخيل ما تضفي روحا مختلفة على السياح.

وأضاف "يوسف" خلال تصريحات ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، مع الإعلامية جومانا ماهر، من الجزيرة، أن أفضل توقيت لزيارة الأخيرة يبدأ من الساعة الرابعة حتى غروب الشمس، وينصح بالبقاء فيها حتى فترة الشفق، بسبب وجود ألوان مختلفة من أشعة الشمس مع السحاب، ما يمثل منظرا رائعا.

وأشار الخبير السياحي، إلى أنه "بعد غروب الشمس تكون هناك تكوينات مختلفة تضفي روحا رائعة على المكان، ومنذ حوالي 30 سنة كانت كلها أراضي زراعية، لكن بدأت تتكون البحيرات فيها بشكل كبير"، منوها إلى أهمية الترويج لواحة سيوة؛ إذ يهتم الرئيس السيسي بالسياحة البيئية بشكل كبير وبخاصة الواحة، وأصدر توجيهات للوزراء بالاهتمام بالسياحة البيئية في سيوة.

وأوضح مصطفى يوسف، أن الواحة تحتوي على تنوع سياحي ليس موجودا في أي كلام مثل سياحة "الخضرة، والسفاري، والآثار"، والهدوء والاستجمام.

بدوره قال الشيخ عمر راجح، المتحدث الرسمي باسم قبائل سيوة، إن الشخصية السيوية ينعكس منها قلعة شالي؛ إذ تتسم بالبساطة، مشيرا إلى أن العادات والتقاليد في سيوة مختلفة عن أي منطقة أخرى، فهي مزيج من البدو والأمازيغ.

وأوضح "راجح": "الله حفظ المرأة السيوية وهي المجتمع ولو لم يكن لها شخصية مستقلة وقوية لن تكون الأسرة قوية وصلبة، وهي مهمة اقتصاديا واجتماعيا وهي مسؤولة عن أي شيء داخل المنزل ولا يتدخل الرجل إلا للمشورة".