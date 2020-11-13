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محمود مسلم

تنفيذ قوافل بيطرية مجانية لفحص المواشي بواحة سيوة

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الوطن
01:12 م | الجمعة 13 نوفمبر 2020
جانب من القافلة

جانب من القافلة

صرح د هانى حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية انه تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وانطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية في نقل التكنولوجيا الحديثة للحقل لخدمة المربي الصغير وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية توجهت لجنة بيطريه متخصصه من معهد بحوث التناسليات الحيوانية الي واحة سيوة في الفترة من الاحد 8 / 11 الي الخميس 12/11/2020.

حيث تم تنفيذ عدد ثلاث قوافل علاجية بيطريه الى قريه بهى الدين وابو شروف ومشندت وابوبكر الصديق ومنطقة أبو الليف والدكرور والكاف والمراقى تم خلالها فحص و علاج عدد 2864 حيوان من الابقار والغنام والماعز بالمجان علي النحو التالي:

1- اجراء الفحص التناسلي وعلاج التخلفات التناسلية لعدد 1922-

فحص وعلاج الامراض الباطنية لعدد1964 3-

تحصين عدد 900 حيوان ضد الامراض التنفسيه والمعويه وقد تفقد رئيس مجلس مدينه سيوه أعمال القافلة واشاد بجهود القائمين عليها

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