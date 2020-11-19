قافلة صندوق تحيا مصر تحقق رقمين قياسيين وتستهدف الثالث

حققت قافلة صندوق تحيا مصر المنطلقة، اليوم، رقمين قياسيين، الأول أكبر قافلة من التبرعات، والثاني أكبر عدد من الدواجن يتم توزعها للأسر الأولى بالرعاية، ويحاول الصندوق الحصول علي رقم قياسي ثالث لأكبر قافلة في عدد الحافلات الناقلة للمواد الغذائية.

وقال هشام خليفة، مدير برنامج الدعم الاجتماعي بصندوق تحيا مصر، لـ"الوطن" إن الصندوق يستهدف الدخول منذ نحو أسبوع للموسوعة، وخصوصا بعد حصر المساعدات والأسر المستهدفة وعدد المساعدات بالمقارنة لأكبر قافلة موجودة في الموسوعة بالفعل، ووفرت القافلة مليون بطانية و500 ألف قطعة ملابس في 473 تريلا وثلاجة، وتعد أكبر قافلة إنسانية حيث إن الموجودة فى موسوعة جينيس كانت 416 فقط.

وأقيمت احتفالية "نتشارك عشان بكرة"، اليوم بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث تنظم أكبر قافلة انسانية لدعم مليون أسرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم تنظيم القافلة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر، ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقوم القافلة بتوزيع المساعدات الغذائية والدواجن والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.

كما توزع القافلة المواد الغذائية بمختلف أنواعها، والملابس في القرى الأكثر احتياجا بعدة محافظات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل والأولى بالرعاية.