بالمساعدات والدجاج.. صندوق تحيا مصر يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

أعلنت موسوعة جينس لتسجيل الأرقام القياسية عن دخول صندوق تحيا مصر للموسوعة.

وقام أحمد مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق مع موسوعة جينيس بتسليم الشهادات التي حصل عليها الصندوق من الموسوعة وذلك خلال المؤتمر الذي عقده صندوق تحيا مصر لإطلاق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية بقاعة المنارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ودخل صندوق تحيا مصر موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر حملة للتبرع بالمواد الغذائية في العالم وأكبر حملة للتبرع بالدجاج في العالم.

جدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر يرغب في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن أكبر قافلة سيارات للمساعدات الانسانية في العالم، والتي ستنطلق اليوم.