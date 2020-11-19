بنك المعرفة وتطوير المعلم.. إنجازات الرئيس السيسي في "التعليم"

خلال السنوات الماضية عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير المنظومة التعليمية بأكملها، وذلك إيمانًا منه بضرورة بناء الإنسان، ويأتي من أهمها الآتي:

إطلاق بنك المعرفة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، وكان ثمار هذه المبادرة هو إطلاق مشروع "بنك المعرفة المصري" في عام 2015.

وبدأ العمل به في مطلع عام 2016، وذلك باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لجميع المواطنين.

نظام التعليم المصري الجديد "EDU2"

ونجحت وزارة التربية والتعليم في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصري الجديد "EDU2"، بالإضافة إلى بناء محتوى رقمي من أجل دعم التعليم قبل الجامعي على منصة إدارة التعلم وذلك ببنك المعرفة المصري.

وبالتوازي مع إطلاق بنك المعرفة، عملت الوزارة على إعادة النظر في منظومة التعليم التقليدية من أجل رفع مستوى مصر في إطار التصنيفات العالمية.

وبدأ تطبيق النظام الجديد في عام 2018 على كلٍ من مرحلة الروضة والصف الأول الابتدائي، وهذا النظام شمل بناء مناهج جديدة تختلف اختلافا كاملا عن المناهج في النظام القديم ووضعت وفق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى اختلاف طرق التدريس على مستوى كافة المدارس بجميع محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 55 ألف مدرسة.

وفي المرحلة الثانوية، قامت الوزارة بتسليم جميع طلاب الصف الأول الثانوي جهاز تابلت بتكنولوجيا الـG4، بالإضافة إلى ربط منظومة المناهج ببنك المعرفة، ومع تطبيق منظومة الامتحانات الالكترونية وبنظام الكتاب المفتوح open book، وإلغاء نظام البوكليت والاستخدام الإلكتروني للتصحيح والاختبار، حيث يعتمد النظام الجديد على تحويل الطالب من التعليم إلى التعلم، بالإضافة إلى ممارسة النشاط والفهم في النظام الجديد.

وتم التعاقد خلال العام الماضي على شراء عدد 770 ألف جهاز جديد سيتم استلامهم خلال العام الجاري، من أجل توزيعهم على دفعة الصف الأول الثانوي 2020/2021، ووصل عدد أجهزة التابلت التي تم التعاقد عليها أكثر من مليوني جهاز تابلت، كما انتهت الوزارة أيضًا من توصيل شبكات الإنترنت فائق السرعة "فايبر" في عدد 2530 مدرسة.

ونجحت وزارة التربية والتعليم، على الرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال السنوات الماضية، في تقديم خدمتها لأكثر من 22 مليون طالب على مستوى مصر، من إنشاء مدارس وفصول جديدة، بالإضافة إلى فصول ذكية من أجل تقليل الكثافات داخل الفصول، مع تدريب المعلمين على النظام الجديد وشراء أجهزة التابلت وتوزيعها على كافة طلاب المرحلة الثانوية.

تطوير المعلم

نظمت وزارة التربية والتعليم دورات تدريبية مكثفة لمعلمي رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مدار العام، مع وجود معلم الفصل الذي يصعد مع الطلاب إلى الصف الرابع الابتدائي وفق العمل داخل المنظومة الجديدة.

كما أن هناك دورات تدريبية يحصل عليها معلمي الصفوف الثانوية مع التركيز على نواتج التعلم وليس الامتحانات، كما أنه هناك تدريب للقيادات ومديري المدارس والمديريات من أجل التدريب على كيفية إدارة المدارس وفق المنظومة الجديدة على مدار العام بوسائل متعددة وباستخدام التكنولوجيا.

المدارس المصري اليابانية

وتعتبر المدارس المصرية اليابانية من أهم انجازات الوزارة خلال السنوات السابقة، والتي تم بدء الدراسة بها في عام 2018، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جايكا اليابانية، وتم افتتاح عدد 41 مدرسة في 20 محافظة، وجاري حاليا الانتهاء من عدد 55 مدرسة أخرى سيتم افتتاحها تباعا خلال العام المقبل.