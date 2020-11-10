من أي جهاز.. طريقة الدخول وخطوات عمل حساب على بنك المعرفة

بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب اجتماعه، أمس الإثنين، وحثّ على أهمية الاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة، والذي تم استثماره بشكل كبير وحقق نجاحات كثيرة.

وعليه، يعد بنك المعرفة أحد مصادر بدائل التعليم التي توفرها الدولة للطلاب للحصول على المعلومات عن بعد، وتقدم "الوطن" طريقة الدخول وخطوات عمل حساب على بنك المعرفة.

طريقة الدخول إلى بنك المعرفة من أي جهاز

في البداية، يمكن الدخول إلى بنك المعرفة من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية الذكية والتابلت في كل أنحاء الجمهورية.

ووفقا لوزارة التربية والتعليم، فإنّه يتوجب على الطالب الدخول على موقع lms ومنصة التعلم، ثم تسجيل اسمه وتدوين كلمة المرور، بعدها يختار أيقونة الدليل الدراسي من الصفحة الرئيسية والمادة التي يريد دراستها.

بعد ذلك يظهر للمستخدم جميع الوحدات للمادة، حيث تحتوي أيضا على المحتوى الإضافي المقدم من الناشرين، ثم يجد الطالب ما يسمى بكتاب الطالب وهو الكتاب المدرسي يقرأ الطالب مخرجات التعلم منه، كي يساعد الطالب على ما يريده من كل موضوع.

كيفية عمل حساب على بنك المعرفة

- الخطوة الأولي الدخول على موقع بوابة بنك المعرفة المصري من هنا والضغط على تسجيل الدخول، ثم تظهر صفحة تطالبك بإدخال البيانات أو إنشاء حساب جديد، اختر الثانية.

- وفي الخطوة الثالثة سُيطلب منك تحديد الفئة التي تريدها بوابة الأطفال، الطلاب، الباحثين، بوابة القراءة، اختر ما ترغب، واضغط الخطوة التالية.

- تتضمن الخطوة التالية استيفاء بعض البيانات مثل الاسم، الرقم القومي، البريد الإلكتروني، الوظيفة، وبعض بيانات الجامعة للباحثين.

يذكر أنّ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أهمية التحول الرقمي بالجامعات المصرية، والذي أصبح أسلوب حياة ليس فقط في ظل جائحة كورونا، ويجب الاستفادة من نظام إدارة التعليم LMS التابع لبنك المعرفة المصري، في ظل التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية والمعلوماتية للجامعات.