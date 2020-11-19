إحباط محاولة تهريب 2 طن و300 كليو حشيش بالإسكندرية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للحركة بجمرك الإسكندرية، برئاسة الدكتور قدري هابيل مدير عامم الإدارة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية وإدارة مكافحة التهريب الجمركي، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقرار وزير الصحة رقم 309 لسنة 2009 وأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من المقدم أحمد مهران بفرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء الإسكندرية والإدارة العامة للحركة ونقاط الفحص بجمرك الإسكندرية، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول 3 حاويات قادمة من سوريا والوجهة النهائية مصر باسم شركة 1 للإستيراد والتصدير، مشمولها ورق غار ومشمولها مستنديا عبارة عن 1050 جوال بوزن قائم 33 طن.

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد طه، مدير مكافحة التهريب ووجيه لطفى مدير إدارة الحركة بالحاويات، وعاطف الدسوقي مدير إدارة الأمن الجمركي وكريم سعدون، مأمور الحركة، تبين وجود 125 طرد لفات وطرب من مخدر الحشيش بوزن 2 طن و300 كيلو جرام مخبأة داخل أجولة الخيش التى تحتوي علي ورق أشجار الغار.

وقرر حسام الدين حمزة رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركية .