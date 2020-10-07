القبض على عاطل بشرم الشيخ بحوزته 4 طرب من مخدر الحشيش

ألقت مباحث قسم أول شرم الشيخ، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا يفيد القبض على عاطل مسجل وبحوزته 4 طرب و20 قطعة من مخدر الحشيش .

وكانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيام عاطل ومسجل بالإتجار في مخدر الحشيش، وعلي الفور جرى تشكيل فريق بحث وجرى إحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة، وإعداد أكمنة ثابتة ومتحركة بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ.

وأسفر فريق البحث​ عن ضبط المتهم​ " ا . ش . ا . ا " 27 عامًا، عاطل ومقيم بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وبحوزته 4 ترب و20 قطعة متوسطة الحجم لمخدر الحشيش، واثنان هاتف محمول ومبلغ 10 جنيه مصري، و10 دولار أمريكي، ويستقل سيارة رقم " ف . ج . ل 5174" ملاكي

وبالكشف عن المتهم تبين أنه سبق اتهامه في القضية رقم 6011 لسنة 2012 جنايات أول شرم الشيخ قتل، والقضية رقم 44030 لسنة 2012 جنح أول شرم الشيخ إتلاف، والقضية رقم 5443 لسنة 2012 جنح اول شرم الشيخ مسروقات، والقضية رقم 4403 لسنة 2012 جنح أول شرم الشيخ سرقة متنوعة، والقضية رقم 3626 لسنة 2012 جنح أول شرم الشيخ سرقة متجر.

كما سبق اتهامه في القضية رقم 304 لسنة 2013 جنح أول شرم الشيخ والمقيدة كلي مستأنف رقم 819 لسنة 2016 تحت حصر رقم 410 لسنة 2017 حبس غيابي 6 شهور و 1000 جنيه كفالة، والقضية رقم 3010 لسنة 2013 جنح اول شرم الشيخ بلطجة، والقضية رقم 5491 لسنة 2019 جنح أول شرم الشيخ تبديد ، والقضية رقم 2650 لسنة 2020 جنح اول شرم الشيخ هروب من مراقبة .

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار​، والمبالغ المالية حصيلة البيع، والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء والسيارة لسرعة التنقل .

وجرى تحرير​ محضر رقم​ 5553 لسنة 2020، جنح أول شرم الشيخ، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.