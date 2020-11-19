الأكاديمية الوطنية للتدريب: خرجنا 365 شابا إفريقيا

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن لديهم برنامجا لتدريب الشباب الإفريقي على القيادة، وهو برنامج فاعل، وقوي، ووجد استحسانا، وصُنف كأفضل البرامج من قبل لجنة خارجية تابعة للاتحاد الإفريقي.

وأضافت "راغب"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن البرنامج خرج حوالي 365 شابا وشابة على ثلاث دفعات، حتى شهر مارس 2020، قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، والبرنامج غطى 45 دولة أفريقية من أصل 54 دولة موجودين في القارة، ونتج عن ذلك الكثير من أوراق البحث والمناقشات، وعندما تخف حدة الجائحة سوف يستقبل البرنامج دفعات أخرى، لأنه يستهدف 10 دفعات، خرج منها ثلاث دفعات فقط.

وتابعت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أنهم ليسوا بمعزل عن العالم، والتعليم والتدريب مثل أي منحى من مناحي الحياة، وعبارة عن حقل لتبادل الخبرات، وعند التعاون مع دول العالم، يحددون الأهداف التي يرغبون التعرف عليها جيدا.

ولفتت إلى أن الشريك الاستراتيجي والأساسي للبرنامج الرئاسي للتأهيل التنفيذي للقيادة، هي المدرسة الأوكرانية للقيادة في فرنسا، وأيضا مركز جنيف للبحوث الأمنية وهو من أهم مراكز التدريب في العالم، وأيضا المعهد القومي لتنمية الموارد البشرية الكوري.

وشددت على أن الأكاديمية اتبعت منذ شهر مارس 2020 جميع الإجراءات الاحترازية، حيث وضعت بوابات للتعقيم، بالإضافة لتعقيم القاعات بصفة عامة، وتقليل عدد العاملين بالأكاديمية، وأصبح جزءا منهم يعمل في المنزل، وجزء آخر موجود في الأكاديمية للضرورة القصوى، وبالنسبة للمتدربين طوروا جزءا كبيرا من البرامج الإلكترونية عن طريق الإنترنت، بحيث يكون كل متدرب في منزله، أو مكتبه، بينما يكون المدرس في منزله أو مكتبه أيضا، واستطاعوا مواصلة العمل ولم يتوقف العمل في الأكاديمية، ولكن بمراعاة كل الإجراءات التي تحفظ سلامة المتدربين، والعاملين.