عوض: حاجزي وحدات الإسكان غير مطالبين بـ"برنت تأميني"

أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إنه قد تم الاتفاق بين الهيئة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي بعدم مطالبة راغبي حجز وحدات الإسكان الإجتماعي بشهادة من التأمينات "برنت تأميني" أو طابعة معتمدة ببيان المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات أو الأرامل.

وأشار عوض إلى أن تلك الإجراءات جاءت انعكاساً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطن المصري بكافة المناحي الحياتية بصفة عامة والاهتمام بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة.

وأوضح رئيس الهيئة أنه قد تم الاتفاق أن يتم موافاة وزارة الإسكان بالبيانات المطلوبة لحاجزي لتلك الوحدات مركزياً نيابةً عن المواطنين المتقدمين للحصول على تلك الوحدات السكنية.

وأكد عوض، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف بتحويل هيئة التأمينات الاجتماعية لهيئة رقمية.

وتابع بأنه تم التأكيد على جميع العاملين وموظفي الهيئة بضرورة حسن معاملة الجمهور المتعاملين والمترددين عليهم والمساهمة في إعلامهم بعدم ضرورة وجود البرنت التأميني للتقديم للحصول على الوحدات السكنية.

ولفت "عوض" إلى فحص الشكاوى خلال الفترة الماضية، إذ تبيّن أنّ الغالبية منها كانت تخص تأخر صرف المستحقات التأمينية لأصحاب المعاشات، وبتحليل الظاهرة اتضح وجود مشكلة كبيرة في العاملين بالقطاع الخاص، وعملهم في أكثر من مكان وأكثر من منطقة، ولديهم مدد تأمينية كثيرة.