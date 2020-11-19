رئيس الأركان الإسرائيلي يدخل الحجر الصحي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن رئيس هيئة الأركان العامة اللفتنانت جنرال أفيف كوخافي، يخضع للحجر الصحي بعد أن مكث على مقربة من مصاب بفيروس كورونا، وعلى ضوء ذلك، وبحسب إرشادات وزارة الصحة، سيدخل رئيس الأركان الى الحجر الصحي، وسيحافظ رئيس الأركان على جدول منتظم قدر الإمكان، وفقا للجيش.

وأدى كوخافي، الثلاثاء، الصلاة في الحرم الإبراهيمي جنوب الضفة الغربية عند زيارته مدينة الخليل برفقة قائد القيادة المركزية تامير يدعي، وقادة الألوية الإقليمية في المنطقة، وخلال جولته، وصل رئيس الأركان للصلاة في الحرم الإبراهيمي والتقى برئيس إدارة الخليل الحاخام هليل هوروفيتس، الذي أدى صلاة جماعية معه، وفقا لما نشره موقع قناة "نيوزi 24" الإسرائيلية.

وفقا لإرشادات وزارة الصحة الاسرائيلية، قرر القائد العسكري في المنطقة إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين نهاية الأسبوع الأخير، كما حظر الدخول إلى مستوطنة كريات أربع والتجمع اليهودي في الخليل على أي شخص لا يعيش في المنطقة.

يعتزم مركز هداسا الطبي في القدس تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي لدى وزارة الصحة الإسرائيلية، وفي هذه الحالة هذا أول لقاح يتم تقديمه للتسجيل في هذا البلد.

وقال المدير العام لمستشفى هداسا الإسرائيلي، زئيف روتنشتاين، "نظرًا لأننا نعلم أن جميع الدراسات (الروسية) تسير بشكل صحيح ووفقًا للمعايير، فقد طلبنا جميع المعلومات حول اللقاح من أجل تقديمه إلى وزارة الصحة الإسرائيلية لتسجيله في البلاد"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ويشارك فرع من عيادة القدس "هداسا" في موسكو في المرحلة الثالثة من اختبارات اللقاح. ووقعت إسرائيل في الصيف اتفاقات مع عدة شركات بينها "مودرن" الأمريكية لشراء لقاح.

وحالما يتم تسجيل اللقاح الروسي رسميًا، يخطط مركز هداسا الطبي، وفقًا لمديره، لاستيراد اللقاح إلى إسرائيل، وبدء إنتاجه في البلاد.

وأضاف الخبير: "على أي حال، نحن نثق كثيرًا في العلم الروسي وبإمكانياتنا لإجراء تجارب سريرية لمثل هذا اللقاح..."، وأضاف، "نحن محايدون. ليس لدينا تحيز سياسي. ونتعامل مع اللقاح كعنصر أساسي لمرضانا".

وفي وقت سابق، طلب مركز "هداسا" الطبي 1.5 مليون جرعة من لقاح الفيروس التاجي الروسي "سبوتنيك V".