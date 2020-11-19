القصة الكاملة لـ"منى" زوجة "سفاح الجيزة": كتب كتابي ومشي.. والإفتاء قالت لي ماينفعش أتطلق

زوجة جديدة ظهرت، خلال الساعات القليلة الماضية، من بين زوجات "قذافي" المعروف بـ"سفاح الجيزة" التي ظهرت بمفاجآت جديدة كشفت عنها لأجهزة الأمن التي اعتادت ظهور جديد كل يوم في مناقشة "السفاح".

وبحسب مصادر أمنية، فحصت أجهزة الأمن هاتف المتهم بشكل دقيق، فضلاً عن المناقشات المستمرة معه ليل نهار بكل هدوء وروية، وأسفر كل ذلك عن إفصاحه عن "منى" وهي فتاة من محافظة الدقهلية، تزوجها السفاح حيث عقد قرانه عليها، ولم يدخل بها، حسبما أفاد في التحقيقات.

أجهزة الأمن تأكدت أن "منى" على قيد الحياة، وأجرت اتصالا بها واستدعتها، وأكدت صحة ما قاله "قذافي السفاح"، أنه عقد قرانه عليها قبل 3 سنوات، ولم يدخل بها، وكشفت عن مفاجآت أخرى، خلال مناقشتها.

بعدما اختفى "قذافي" عنها، توجهت إلى دار الإفتاء، وأخبرتهم أنه عقد قرانه عليها ولم يدخل بها، ثم اختفى لمدة 3 سنوات لا تعلم عنه شيئا، بعدما تعرفت عليه أثناء تواجده لمدة 9 أشهر فى الدقهلية.

وقالت إن أحد علماء دار الإفتاء أخبرها بعدم جواز طلاقها منه، فانتظرت، حتى فوجئت باتصال من الأجهزة الأمنية، بعدما ورد اسمها في حديث قذافي خلال مناقشته.

وأجرت الأجهزة الأمنية مواجهة بين "منى" و"قذافي"، وطلبت منه الطلاق، ووافق على ذلك، مشترطا أن يكون ذلك بعد انتهاء التحقيقات معه في الوقائع التي اعترف بها وتم اكتشاف ما تبقى من جثث ضحاياه.

وأضافت "منى" أن والدها أقام دعاوى قضائية ضد "قذافي" بعد اختفائه، حيث اتهمه بتبديد قائمة المنقولات الزوجية، وحصل على حكم ضده بالحبس، لكنه ظل مختفيا، حتى علمت من وسائل الإعلام، بتفاصيل الوقائع التي ارتكبها، ووافق "السفاح" على تطليقها منه، ولكن بعد انتهاء التحقيقات معه.