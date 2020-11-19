مصدر أمني: فحص أرقام السيدات على هاتف "سفاح الجيزة"

قال مصدر أمني مطلع على التحقيقات التي تباشرها أجهزة الأمن مع "سفاح الجيزة"، إن فريقا أمنيا رفيع المستوى يعكف على فحص جميع أرقام الهواتف المحمولة للسيدات على هاتف المتهم "قذافي" المعروف بـ"سفاح الجيزة".

وأكد المصدر أن الفحص الدقيق مكّن الفريق الأمني من الوصول لزوجته "منى" التي عقد قرانه عليها قبل عدة سنوات، في محافظة الدقهلية، التي هرب إليها قادمًا من محافظة الجيزة، ثم اختفى مجددا من الدقهلية.

وأكد المصدر أن التركيز في البحث والفحص يتركز على أرقام السيدات في محافظات الجيزة والإسكندرية والدقهلية، حيث يتم تحديد هوية السيدة من خلال رقم المحمول والتحري الدقيق الذي يجري بشكل سري، للتأكد من كونها على قيد الحياة من عدمه.

وشدد المصدر على استمرار مناقشة المتهم بشكل يومي، حيث كشفت المناقشات والتحقيقات والفحص الفني، عن ظهور زوجته "منى" التى تم التوصل لها في الدقهلية، واستدعائها، حيث أيدت ما جاء بأقواله عنها.

وقال السفاح إنه هرب إلى الدقهلية ومكث بها عدة أشهر، وهناك تعرف على "منى" واتفقا على الزواج، ثم عقد قرانه عليها، وبعد 6 أشهر من عقد القران اختفى تماما، ما حدا بوالدها لإقامة دعوى قضائية ضده، وصدر حكم بحبسه.

وأضافت "منى" أنها توجهت إلى دار الإفتاء، للاستفسار عن الرأي الشرعي في طلاقها منه، إلا أنها فوجئت بعدم جواز طلاقها منه، والتزمت الصمت، حتى اكتشفت حقيقته فى وسائل الإعلام، ورأت صورته.

يُشار إلى أن "قذافي" اعترف بارتكاب جرائم قتل 4 أشخاص من بينهم صديقه وأحد موكليه "رضا" ثم انتحل صفته، وزوجته التي عُثر على رفاتها بجوار رفاة "رضا" داخل شقة ببولاق الدكرور، وعاملة فى الإسكندرية، ورابعة فى الجيزة.

بينما تجري الجهات القضائية المختصة تحقيقاتها معه، فى اتهامه بقتل الضحية "ياسمين" ودفنها بملابسها فى منطقة "العصافرة"، بالإسكندرية.