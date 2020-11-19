داعية إٍسلامي: القرآن الكريم لخص معنى الزواج في 6 كلمات

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي إن الذكورة قدر لكن الرجولة اختيار فهي تعتمد على أن يكون لدى الشخص مسؤولية ومروءة وشهامة ونخوة لذا فإن القرآن الكريم عندما يحب أن يمدح كان يذكر لفظ رجال.

وأضاف "عبد الرازق" خلال استضافته في برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية “dmc” أن القرآن ذكرلفظ رجال في عدة مقاطع ومنها قوله تعالى "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" وقوله تعالى " في بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ* رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصلاةِ وَإِيتَآءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ والأبصار" وكذلك قوله تعالى "لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ".

وأوضح أن المرأة تاج على رأس الرجل وما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، والرجل يقوم بمسؤوليته تجاه بيته ولا يهرب من زوجته ويجلس مع أطفاله لريبيهم أفضل تربية وكثير من الناس لا يعرفون معنى الزواج رغم أن القرآن الكريم لخصه في 6 كلمات وهي "آية وسكن ومودة وستر وميثاق غليظ"، مستطردا: "ياريت كل واحد من الشباب وكل ست يعرفوا معنى الزواج والست كلمات دول قبل ما يتجوزوا".

ويحث الدين الإسلامي على الزواج والزواج من سنن الأنبياء والمرسلين فيقول الله في القران "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَاب" كما ورد في سورة الرعد الآية 38.