الأثرى ابن الأقصر يحصد المركز الثالث في مسابقة "أنا والصين"

حصل الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك والكباش ونائب مدير البعثة الأثرية المصرية الصينية، على المركز الثالث في مسابقة "أنا والصين"، وهي المسابقة التي يقوم بتنظيمها المركز الثقافي الصينى بالقاهرة بالتعاون مع مجلة الإذاعة والتليفزيون، ومجلة الصين اليوم، في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والصين لاختيار أفضل المقالات التي تبرز العلاقات الوطيدة بين مصر والصين.

وتقدم إلى المسابقة 372 عملا وأسفرت عن فوز 20، منها عملان في فئة الجائزة الكبرى، وحصل عمل واحد على الجائزة الأولى وعملان على الجائزة الثانية، أما الجائزة الثالثة حصلت عليها 5 أعمال من بينها مقال الدكتور مصطفى الصغير "استعد ستسافر إلى الصين"، وهو المقال الذي يتناول قصة إنشاء أول بعثة أثرية صينية تعمل في مصر، والتي جاءت في إطار دعم التعاون الثقافي الأثرى المشترك بين مصر والصين وخاصة بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الصينى لمصر وللأقصر في نهاية عام 2016، وقام خلالها بتفقد المعالم الأثرية المختلفة في البر الشرقي والغربي للأقصر.

ويحكي الدكتور مصطفى الصغير عن رحلته إلى الصين لبدء الإعداد للبعثة الأثرية مع الجانب الصيني في مهمة كلفة بها الدكتور خالد العناني وزير الآثار في ذلك الوقت حيث تم اختيار منطقة معبد مونتو بالكرنك لتكون أولى أعمال البعثة الأثرية الصينية المصرية العاملة بالأقصر.