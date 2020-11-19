محامي ترامب: عمليات تزوير ضخمة حدثت في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون

قال رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن عددا هائلا من الأمريكيين قدموا شهادات بحدوث خروقات وتزوير في عدة ولايات، خصوصا المدن الكبرى التي يديرها الديمقراطيون، وهي معروفة تاريخيا بالفساد مثل فيلادلفيا التي عُرفت بالتزوير خلال آخر 60 عاما؛ إذ شهدت عمليات تزوير ضخمة.

وأضاف محامي "ترامب" خلال مؤتمر صحفي، أن ديترويت مثل فيلادلفيا، موضحا أن هناك صناديق وُجد فيها تزوير، لافتا إلى جيمي كارتر وشخصيات أخرى قالت بوجود تزوير، ومن ثم يجب التعامل معها بحذر؛ حتى لا يستغلها البعض.

وأشار المحامي إلى أن هناك خطط مجهزة ومحضرة لإنجاح التزوير في مثل هذه المدن الكبرى، ومع ذلك فإن هناك جرائد وصحف يدافعون عنها، والديموقراطيون الذين يديرون هذه المدن المعروفة بالفساد، ولهم كلمة على قوات إنفاذ القانون؛ لذلك من غير المفاجئ أن جو بايدن قال: إن لديه أفضل فريق لمواجهة أي تهم تزوير في العالم.

وتابع رودي جولياني: "بنسلفانيا شهدت عمليات تزوير، وشهدت الولايات التي يحكمها الديموقراطيون التزوير كذلك" مشددًا على أن دونالد ترامب كان من المستحيل أن يخسر في انتخابات فيلادلفيا لولا التزوير.