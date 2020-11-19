سوريا زيارة بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان: "استفزازية"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية بشدة زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين إن سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار المصدر إلى أن "زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية".

وكان بومبيو شدد خلال زيارته الأولى من نوعها للمنطقة على تبعيتها لإسرائيل، وانتقد بشدة الدعوات الدولية لإعادة الجولان إلى سوريا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، "بشدة" زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي مدينة البيرة في الضفة الغربية، وقرار الإدارة الأميركية الحالية اعتبار منتجات المستوطنات الإسرائيلية على أنها "صناعة إسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان: "إن هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية، ويأتي استكمالا لقرارات هذه الإدارة التي تصر على المشاركة الفعلية في احتلال الأراضي الفلسطينية".

وأضاف البيان: "أن هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا". وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته وخصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد أعلن اليوم أن الولايات المتحدة ستصنف الصادرات الإسرائيلية من مستوطنات الضفة الغربية على أنها إسرائيلية.

وقال بومبيو في بيان "سيطلب من جميع المنتجين داخل المناطق التي تمارس فيها إسرائيل سلطات ذات صلة وسم البضائع باسم "إسرائيل" أو "منتج إسرائيلي"، أو "صنع في إسرائيل"، وذلك عند التصدير للولايات المتحدة"، مؤكدًا أن التعليمات الجديدة تنطبق و"بشكل أساسي" على المنطقة المصنفة (ج).

ويشير إعلان بومبيو إلى أن التصنيف الأميركي سينطبق على الصادرات الفلسطينية من المناطق (ج) أيضا، إذ سيتم تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية، قائلًا: "إن منتجي المنطقة (ج) يعملون ضمن الدائرة الاقتصادية والإدارية لإسرائيل ويجب التعامل مع بضائعهم على هذا الأساس".

وكشف بومبيو عن قواعد جديدة خاصة بصادرات مناطق الضفة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون، حيث سيتم الإشارة إلى كونها منتج من "الضفة الغربية"، والأمر ذاته سينطبق على صادرات قطاع غزة التي تديرها حركة حماس، والتي ستصدر تحت وسم "غزة".